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26 июля 2026 в 01:51

Спасатели справились с возгоранием на объекте ТЭК под Ульяновском

Русских: открытое горение потушили на атакованном объекте ТЭК под Ульяновском

МЧС России МЧС России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области, атакованном беспилотниками, полностью ликвидировано, сообщил губернатор Алексей Русских в своих социальных сетях. Он напомнил, что борьба с огнем велась более двух суток.

Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить распространения пламени на гражданские объекты, взрывов топлива и жертв среди населения и спасателей. В тушении участвовали более 300 человек и 83 единицы техники.

На данный момент открытое горение полностью ликвидировано. Ведется профилактическая поливка, — уточнил глава региона.

Русских поручил представить отличившихся огнеборцев к наградам. Правительству стоит разработать меры поддержки для сотрудников предприятия на период простоя из-за ремонта.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны за минувшие 12 часов перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов. Цели поражались над территориями 13 регионов, а также над акваторией Азовского моря, уточнили в Минобороны России. Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

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