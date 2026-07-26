Спасатели справились с возгоранием на объекте ТЭК под Ульяновском

Спасатели справились с возгоранием на объекте ТЭК под Ульяновском Русских: открытое горение потушили на атакованном объекте ТЭК под Ульяновском

Открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области, атакованном беспилотниками, полностью ликвидировано, сообщил губернатор Алексей Русских в своих социальных сетях. Он напомнил, что борьба с огнем велась более двух суток.

Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить распространения пламени на гражданские объекты, взрывов топлива и жертв среди населения и спасателей. В тушении участвовали более 300 человек и 83 единицы техники.

На данный момент открытое горение полностью ликвидировано. Ведется профилактическая поливка, — уточнил глава региона.

Русских поручил представить отличившихся огнеборцев к наградам. Правительству стоит разработать меры поддержки для сотрудников предприятия на период простоя из-за ремонта.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны за минувшие 12 часов перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов. Цели поражались над территориями 13 регионов, а также над акваторией Азовского моря, уточнили в Минобороны России. Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.