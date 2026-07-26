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26 июля 2026 в 08:32

ПВО России за ночь уничтожила 133 украинских беспилотника

ЗРК «Тор-М1» ЗРК «Тор-М1» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram. По данным ведомства, БПЛА были ликвидированы в период с 20:00 мск 25 июля до 08:00 мск 26 июля.

В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областей. Также дроны ликвидировали в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении удара по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. По данным ведомства, объекты использовались для производства, сборки и хранения беспилотников различного назначения, а также комплектующих к ним.

До этого стало известно, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 50 тяжелых ударных беспилотников R-18 ВСУ в Харьковской области. Ликвидация таких дронов позволяет срывать снабжение противника и снижать его боевой дух.

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