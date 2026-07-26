Войска «Севера» сорвали снабжение ВСУ ударами по дронам R-18 ВС России за неделю уничтожили более 50 дронов R-18 в Харьковской области

Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 50 тяжелых ударных беспилотников R-18 ВСУ в Харьковской области, сообщил командир взвода БПС с позывным Комад. По его словам, которые передает РИА Новости, ликвидация таких дронов позволяет срывать снабжение противника и снижать его боевой дух.

Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ за прошедшую неделю, — сказал Комад.

Командир уточнил, что ВСУ используют тяжелые коптеры для ударов по позициям и доставки на передовую боеприпасов и продовольствия. Он добавил, что беспилотники противника уничтожаются с помощью стрелкового оружия, зенитных дронов и средств РЭБ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ после утраты контроля над селом Захаровка в Харьковской области начали отход на юго-восток. Украинские силы закрепились на запасных рубежах в районе Василевки. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.