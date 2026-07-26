Российские силы поразили киевские предприятия по производству беспилотников Российские военнослужащие нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве

Российские военнослужащие нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram. Они использовались для производства, сборки и хранения беспилотников различного назначения, а также комплектующих к ним.

Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием по военным объектам на Украине. В результате были поражены предприятия ВПК и объекты инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области, использовавшиеся для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

До этого сообщалось, что силы ПВО России перехватили восемь управляемых авиабомб и 1060 беспилотников самолетного типа. Министерство обороны России проинформировало, что общее число уничтоженных целей ВСУ с начала специальной военной операции достигло значительных показателей.