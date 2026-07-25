Силы ПВО перехватили более тысячи дронов ВСУ Минобороны: за сутки ПВО уничтожили восемь авиабомб и 1060 БПЛА

Силы ПВО России за последние сутки перехватили восемь управляемых авиабомб и 1060 беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Согласно данным оборонного ведомства, общее число уничтоженных целей ВСУ с начала специальной военной операции достигло значительных показателей.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 1 060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отмечается в сообщении.

Так, за время СВО были ликвидированы 673 самолета, 284 вертолета, 189 475 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 305 танков и прочих боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожены 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 903 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 67 404 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее супруг главы центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления государственной охраны Украины Валентины Савицкой, Игорь Соловей, сообщило ее гибели в результате удара по полигону в Киевской области. По его словам, Савицкая находилась на полигоне, где проводилась презентация вооружений.