Глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла в результате удара по полигону в Киевской области, сообщил ее супруг Игорь Соловей в социальных сетях. По его словам, Савицкая находилась на полигоне, где проходила презентация вооружений.

Ранее сообщалось, что полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко, руководивший управлением Центра спецопераций СБУ, погиб при ударе по полигону в Киевской области во время выставки вооружений. Он также имел отношение к ГУР МО Украины и ранее проходил службу в Ираке.

Кроме того, в Минобороны России проинформировали, что в момент поражения цели в Киевской области на объекте находились инженеры-конструкторы беспилотников, руководство частей БПЛА ВСУ и сотрудники украинских спецслужб. Именно эти лица, как утверждает ведомство, занимались подготовкой ударов по территории России.

До этого в МИД Польши сообщили, что в результате удара по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники, погиб сотрудник польского оборонного предприятия. При этом в ведомстве подчеркнули, что погибший не являлся гражданином Польши.