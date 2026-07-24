В МО раскрыли, кто находился под Киевом во время удара ВС России

В МО раскрыли, кто находился под Киевом во время удара ВС России МО: производители БПЛА находились на атакованном ВС России объекте под Киевом

Производители беспилотников, представители командования сил БПС ВСУ, а также сотрудники украинских спецслужб находились на объекте под Киевом, когда Вооруженные силы России ударили по нему, сообщили в канале Минобороны РФ в МАКСе. По информации военного ведомства, они непосредственно планировали атаки по территории РФ.

В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что армия России атаковала объект под пригородом Киева групповым ударом высокоточным оружием большой дальности. На нем проводилась демонстрация украинских и иностранных беспилотников. По имеющейся информации, их планировали использовать для ударов по российским гражданским объектам.

Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном ударе по Киеву и Киевской области. Бойцы СВО выпустили по объектам ВСУ порядка 10 баллистических ракет.