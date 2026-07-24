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24 июля 2026 в 14:23

Киев и область попали под удар баллистики

Лебедев: около 10 баллистических ракет ударили по Киеву и области

Фото: МО РФ
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Киев и Киевская область подверглись мощному удару, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в соцсетях. По его словам, по объектам ВСУ были выпущены порядка 10 баллистических ракет, а прилеты, как утверждается, зафиксированы в районах Троещины, Березани и Василькова и в Черниговской области. Минобороны России эти данные не комментировало.

Лебедев также сообщил об ударе беспилотника «Герань-4» по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Марганце Днепропетровской области, где после атаки возник пожар. По его словам, объект использовался для обеспечения топливом подразделений ВСУ.

Кроме того, сообщается об атаке на порт Измаил в Одесской области. По словам координатора подполья, были поражены складские помещения и объекты, связанные с разгрузкой и хранением военных грузов. В сообщении сказано, что уничтожены три склада безэкипажных катеров и ангар с техникой ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в период с 18 по 24 июля нанесли массированный удар, а также 18 групповых атак с применением высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников по объектам ВСУ. В ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием воздушных и наземных платформ.

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