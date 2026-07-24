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24 июля 2026 в 12:55

В Минобороны назвали количество ударов по объектам ВСУ за неделю

Российские войска нанесли 18 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские военные за период с 18 по 24 июля нанесли массированный удар, а также 18 групповых атак с применением высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Удары наносились как с воздуха, так и с наземных платформ.

С 18 по 24 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе боев за прошедшие сутки подразделения группировки «Север» вытеснили украинские силы из сел Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. В результате наступления населенные пункты были полностью освобождены.

Кроме того, ведомство проинформировало, что в ночь на 24 июля по портовым сооружениям Украины наносились комбинированные удары авиационным высокоточным оружием и беспилотниками. МО подтвердило, что цели находились в составе портовой инфраструктуры.

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