В Минобороны назвали количество ударов по объектам ВСУ за неделю

В Минобороны назвали количество ударов по объектам ВСУ за неделю Российские войска нанесли 18 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Российские военные за период с 18 по 24 июля нанесли массированный удар, а также 18 групповых атак с применением высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Удары наносились как с воздуха, так и с наземных платформ.

С 18 по 24 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе боев за прошедшие сутки подразделения группировки «Север» вытеснили украинские силы из сел Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. В результате наступления населенные пункты были полностью освобождены.

Кроме того, ведомство проинформировало, что в ночь на 24 июля по портовым сооружениям Украины наносились комбинированные удары авиационным высокоточным оружием и беспилотниками. МО подтвердило, что цели находились в составе портовой инфраструктуры.