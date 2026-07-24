Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 09:44

Минобороны раскрыло детали ночных ударов по Украине

Минобороны: ВС России атаковали украинские порты высокоточным оружием и БПЛА

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска в ночь на 24 июля продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинским портам, сообщило Минобороны России в МАКСе. В ведомстве уточнили, что атаки проводились по объектам портовой инфраструктуры противника. Другие подробности о последствиях ударов на данный момент не приводятся.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, — отмечается в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины оставили населенные пункты Захаровка и Ивановка в Харьковской области. По его словам, в настоящее время оба села находятся в так называемой серой зоне — территориях, которые не контролируются ни одной из сторон. Марочко отметил, что украинские формирования больше не осуществляют контроль над этими населенными пунктами. Минобороны ситуацию с Захаровкой и Ивановкой не комментировало.

Власть
Минобороны
СВО
авиаудары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, кто сорвал анкориджские договоренности
Смертельная авария с военным автомобилем унесла две жизни
«Надо понять»: Лавров высказался о провале анкориджских договоренностей
Лантратова раскрыла отношение властей Украины к жителям Донбасса
ВС России добились важного успеха в зоне СВО
МВД России объявило в розыск главного редактора The Insider
Лавров рассказал о невыполненном обещании США
Удары по Украине сегодня, 24 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Следователи раскрыли картельный сговор в сфере ЧОП на 170 млн рублей
В Госдуме допустили ограничение регистрации в соцсетях для подростков
Признанный мертвым младенец зашевелился в мешке для трупов
Путин поздравил коллегу из Узбекистана с днем рождения
Садовод объяснил, как вырастить грецкий орех в Подмосковье
Бастрыкин взял под контроль дело о нападении собаки на ребенка в Ленобласти
Стало известно, сколько заплатит Фургал дочери убитого предпринимателя
Подросток оказался единственным выжившим в смертельном ДТП в Татарстане
Ссора с подростком закончилась для мужчины поножовщиной
Маск назвал обязательное условие окончания кризиса на Украине
Садовод перечислила экзотические культуры, которые приживутся в Подмосковье
Иностранец пытался ввезти в Россию наркотики под видом личных вещей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.