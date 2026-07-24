Минобороны раскрыло детали ночных ударов по Украине

Российские войска в ночь на 24 июля продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинским портам, сообщило Минобороны России в МАКСе. В ведомстве уточнили, что атаки проводились по объектам портовой инфраструктуры противника. Другие подробности о последствиях ударов на данный момент не приводятся.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, — отмечается в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины оставили населенные пункты Захаровка и Ивановка в Харьковской области. По его словам, в настоящее время оба села находятся в так называемой серой зоне — территориях, которые не контролируются ни одной из сторон. Марочко отметил, что украинские формирования больше не осуществляют контроль над этими населенными пунктами. Минобороны ситуацию с Захаровкой и Ивановкой не комментировало.