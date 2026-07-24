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24 июля 2026 в 06:41

Стало известно о бегстве ВСУ из двух сел в Харьковской области

Марочко заявил, что ВСУ покинули Захаровку и Ивановку в Харьковской области

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подразделения Вооруженных сил Украины оставили населенные пункты Захаровка и Ивановка в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что в настоящее время оба села находятся в так называемой серой зоне и не контролируются украинскими формированиями. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Российские подразделения продолжают наступательные действия вдоль реки Плотвы, подчеркнул собеседник агентства. Войска развивают достигнутые результаты на Харьковском направлении, констатировал он.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание, что иностранные наемники, попавшие в плен, избегают признавать свое участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Они пытаются оправдаться тыловой деятельностью, однако доказательства говорят об обратном.

До этого сообщалось, что более тысячи иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских формирований, объявлены в международный розыск. Сотрудники правоохранительных органов продолжают системную работу по привлечению зарубежных боевиков к уголовной ответственности.

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