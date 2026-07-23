Тысяча иностранных наемников ВСУ попала в международный розыск Бастрыкин: более тысячи наемников ВСУ объявлено в международный розыск

Более тысячи иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских формирований, объявлены в международный розыск, сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, правоохранительные органы продолжают системную работу по привлечению зарубежных боевиков к уголовной ответственности.

В отношении свыше 1 100 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, из них объявлено в международный розыск 982 лица, — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что к настоящему моменту следственные действия в отношении 297 граждан других государств полностью завершены. Российские суды успели вынести 249 обвинительных приговоров по делам о наемничестве. Работа по установлению личностей и поиску остальных участников иностранных формирований продолжается.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Колумбии Эйдера Армандо Пипикано Менесеса, воевавшего на стороне ВСУ. Иностранец провел в рядах украинской армии около 2,5 года и получил за это почти 2,7 млн рублей. Приговор вынесен в отсутствие подсудимого, который сейчас находится в международном розыске.