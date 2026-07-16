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16 июля 2026 в 13:27

В ДНР решили судьбу воевавшего на стороне ВСУ колумбийца

Суд в ДНР приговорил воевавшего на стороне ВСУ колумбийца к 14 годам колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Колумбии Эйдера Армандо Пипикано Менесеса, воевавшего на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба суда. Иностранец провел в рядах украинской армии около 2,5 лет и получил за это почти 2,7 млн рублей. Приговор вынесен в отсутствие подсудимого, который сейчас находится в международном розыске.

Верховный суд ДНР признал гражданина Республики Колумбия Пипикано Менесеса Эйдера Армандо 14 апреля 1990 года рождения виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Как установило следствие, в августе 2023 года колумбийский наемник вступил в так называемый Интернациональный легион, прошел военную подготовку, получил оружие и экипировку. В 2025 году он перешел в 475-й отдельный штурмовой полк ВСУ, где оставался до марта 2026 года.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что двух наемников из Колумбии, воевавших в рядах ВСУ, ликвидировали на Купянском направлении. По его словам, командование украинской армии без колебаний задействует колумбийских наемников как расходный материал.

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