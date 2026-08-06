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06 августа 2026 в 12:40

ВС России поразили логистическую инфраструктуру ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру и логистические центры ВСУ

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Вооруженные силы России ударили за минувшие сутки по инфраструктуре и логистическим центрам Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в канале Минобороны РФ в МАКСе. Бойцы использовали во время атаки оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Российские солдаты также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения ударных БПЛА и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Атаки прошли в 155 районах.

Ранее средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили более 1,1 тыс. украинских беспилотников в зоне проведения спецоперации. Они также сбили 20 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме этого, в Минобороны России раскрыли, что ВСУ за сутки потеряли около 1395 военнослужащих. Наибольшие потери противник понес на направлениях группировок войск «Центр» и «Восток». В зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 220 солдат.

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