Редкодуб, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 августа

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 6 августа? Что происходит у Анискино, Белицкого, Брусовки, Василевки, Волчанска, Доброполья, Константиновки, Казачьей Лопани, Малиновки, Ивановки, Ижевки, Ивашкино, Ильиновки, Новодмитровки, Новониколаевки, Избицкого, Пискуновки, Редкодуба, Северска, Устиновки, Харькова и Юрченково?

WarGonzo

На Добропольском направлении продолжаются бои за населенные пункты Матяшево и Водянское, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Восточнее Доброполья идут бои в районе Новогригоровки, Райского. На Гуляйпольском направлении продолжается наступление от линии Рождественское — Воздвижевка — Верхняя Терса. Идут бои в районе Терноватого. На Константиновском направлении ВС РФ продолжают наступление на окраинах Алексеево-Дружковки, оказывают давление на позиции ВСУ в районе Николайполья и Красного. На Краснолиманском направлении идут бои в районе Редкодуба. На Северском участке продолжаются столкновения в Васютинском. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются столкновения в Казачьей Лопани. ВС РФ занимают новые позиции в жилой застройке Устиновки и Ивашкино», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Дементиевки, Липцев, Соснового Бора, Погорелого, Избицкого, Бережного, Малого Бурлука, Должанки, Приколотного, Купино, Колодезного и Заречного, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Стрелковые бои идут также в районе Щербаковки, Кудиевки и Гоптовки. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на четырех участках до 400 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ВС РФ продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино)», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении зафиксирована переброска в Волчанский район иностранных наемников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Несколько боевых групп зафиксированы в районах Приколотного и Верхнего Салтова. По скоплениям живой силы противника отработала наша авиация. На Добропольском направлении наши ведут бои за Матяшево и Водянское с целью организации выхода к самому Доброполью. На Сумском направлении штурмовые подразделения ВС РФ выбили ВСУ из села Рыжевка Сумского района», — отметили авторы канала «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Запорожье 6 августа: новости, взяли ли Малую Токмачку

Наступление ВС РФ на Харьков 6 августа: последние новости, важные события

Почему не работает Telegram 6 августа: замедление, сбои, последние новости