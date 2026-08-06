Потери ВСУ в Курске и наглая ложь Зеленского: новости СВО к утру 6 августа

Потери ВСУ в Курске и наглая ложь Зеленского: новости СВО к утру 6 августа

ВС РФ поразили пункты управления беспилотниками ВСУ, операторы FPV-дронов из группировки войск «Центр» ликвидировали группу польских наемников в ДНР, рядовой ВС России гранатой уничтожил пулеметный расчет противника. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 5 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Рядовой ВС РФ уничтожил пулеметный расчет ВСУ с помощью гранаты

Рядовой ВС России Егор Лебедев в ходе боя с ВСУ уничтожил пулеметный расчет противника, что позволило его группе захватить опорный пункт, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Лебедев входил в состав штурмовой группы, которая выполняла задачу по захвату позиции противника.

Во время продвижения подразделение обнаружило опорный пункт ВСУ. Группе поступил приказ обойти позиции с фланга, однако российские военнослужащие были замечены противником и вступили в стрелковый бой.

Используя особенности местности, рядовой Лебедев смог незаметно приблизиться к позиции ВСУ. После этого он броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника, обеспечив безопасное продвижение своей группы.

Стало известно о потерях ВСУ за время боев в Курской области

ВСУ в период вторжения в Курскую область с августа 2024 года по апрель 2025 года в среднем теряли около 290 военнослужащих ежедневно, передают СМИ со ссылкой на Минобороны России. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. военнослужащих и свыше 7 тыс. единиц техники.

Боевые действия в регионе продолжались 264 дня. Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа 2024 года.

Подразделения «Центра» ликвидировали иностранных наемников в ДНР

Операторы FPV-дронов из группировки войск «Центр» ликвидировали группу польских наемников в Красноярском в ДНР, сообщил военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин. По его словам, они пытались скрытно отойти через лесополосу.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России поразили наемников ударными дронами. Солдат пояснил, что противник чаще всего передвигается небольшими группами по два-три человека. Гавазин добавил, что ликвидированная группа действовала схожим образом.

ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили пункты управления беспилотниками, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Во время разведки в тылу украинских подразделений были обнаружены маршруты передвижения пехоты и техники.

Полученные координаты передали операторам ударных беспилотников и расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет». Удары были нанесены по боевым бронированным машинам, пикапам и квадроциклам, которые использовались для подвоза личного состава и боеприпасов. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин, в том числе западного производства, более пяти пикапов, квадроциклы с боеприпасами, беспилотники и живая сила ВСУ.

Экс-нардеп вскрыл нестыковки в заявлениях Зеленского о потерях ВСУ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ не выдерживают критики, выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, президент Украины лжет и даже не задумывается о правдоподобности своих слов.

Особое недоумение у Килинкарова вызвало объявленное Зеленским соотношение потерь 1:8 якобы в пользу Украины. Экс-нардеп предложил взглянуть на реальные цифры обмена телами между сторонами конфликта.

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