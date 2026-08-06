Потери ВСУ в Курске и наглая ложь Зеленского: новости СВО к утру 6 августа

ВС РФ поразили пункты управления беспилотниками ВСУ, операторы FPV-дронов из группировки войск «Центр» ликвидировали группу польских наемников в ДНР, рядовой ВС России гранатой уничтожил пулеметный расчет противника. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 5 августа, читайте в материале NEWS.ru.
Рядовой ВС РФ уничтожил пулеметный расчет ВСУ с помощью гранаты
Рядовой ВС России Егор Лебедев в ходе боя с ВСУ уничтожил пулеметный расчет противника, что позволило его группе захватить опорный пункт, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Лебедев входил в состав штурмовой группы, которая выполняла задачу по захвату позиции противника.
Во время продвижения подразделение обнаружило опорный пункт ВСУ. Группе поступил приказ обойти позиции с фланга, однако российские военнослужащие были замечены противником и вступили в стрелковый бой.
Используя особенности местности, рядовой Лебедев смог незаметно приблизиться к позиции ВСУ. После этого он броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника, обеспечив безопасное продвижение своей группы.
Стало известно о потерях ВСУ за время боев в Курской области
ВСУ в период вторжения в Курскую область с августа 2024 года по апрель 2025 года в среднем теряли около 290 военнослужащих ежедневно, передают СМИ со ссылкой на Минобороны России. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. военнослужащих и свыше 7 тыс. единиц техники.
Боевые действия в регионе продолжались 264 дня. Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа 2024 года.
Подразделения «Центра» ликвидировали иностранных наемников в ДНР
Операторы FPV-дронов из группировки войск «Центр» ликвидировали группу польских наемников в Красноярском в ДНР, сообщил военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин. По его словам, они пытались скрытно отойти через лесополосу.
Вооруженные силы России поразили наемников ударными дронами. Солдат пояснил, что противник чаще всего передвигается небольшими группами по два-три человека. Гавазин добавил, что ликвидированная группа действовала схожим образом.
ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили пункты управления беспилотниками, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Во время разведки в тылу украинских подразделений были обнаружены маршруты передвижения пехоты и техники.
Полученные координаты передали операторам ударных беспилотников и расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет». Удары были нанесены по боевым бронированным машинам, пикапам и квадроциклам, которые использовались для подвоза личного состава и боеприпасов. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин, в том числе западного производства, более пяти пикапов, квадроциклы с боеприпасами, беспилотники и живая сила ВСУ.
Экс-нардеп вскрыл нестыковки в заявлениях Зеленского о потерях ВСУ
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ не выдерживают критики, выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, президент Украины лжет и даже не задумывается о правдоподобности своих слов.
Особое недоумение у Килинкарова вызвало объявленное Зеленским соотношение потерь 1:8 якобы в пользу Украины. Экс-нардеп предложил взглянуть на реальные цифры обмена телами между сторонами конфликта.
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