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06 августа 2026 в 07:58

Российские военные лишили ВСУ двух важных сухогрузов

У побережья Одессы поражены два сухогруза с военными грузами ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы России поразили два сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, сообщила пресс-служба Министерства обороны России на канале в мессенджере МАКС. По данным ведомства, удар был нанесен вечером, 5 августа, с использованием ударных беспилотников.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы поражены два морских судна типа «сухогруз», осуществлявшие доставку грузов военного назначения, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные с помощью реактивных беспилотников «Герань-4 Сикер» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Цели были обнаружены 4 августа в 80 км юго-восточнее Очакова.

До этого сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили 71 беспилотник самолетного типа и 111 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Также были поражены другие объекты военной инфраструктуры противника.

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