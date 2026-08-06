Российские военные лишили ВСУ двух важных сухогрузов У побережья Одессы поражены два сухогруза с военными грузами ВСУ

Вооруженные силы России поразили два сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, сообщила пресс-служба Министерства обороны России на канале в мессенджере МАКС. По данным ведомства, удар был нанесен вечером, 5 августа, с использованием ударных беспилотников.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы поражены два морских судна типа «сухогруз», осуществлявшие доставку грузов военного назначения, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные с помощью реактивных беспилотников «Герань-4 Сикер» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Цели были обнаружены 4 августа в 80 км юго-восточнее Очакова.

До этого сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили 71 беспилотник самолетного типа и 111 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Также были поражены другие объекты военной инфраструктуры противника.