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06 августа 2026 в 08:18

Роскачество назвало сети фастфуда, где опасно покупать бургеры

Роскачество выявило кишечную палочку в бургерах пяти популярных сетей фастфуда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В бургерах пяти крупных сетей быстрого питания нашли бактерии кишечных палочек, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Результаты были получены в ходе проверки продукции 20 популярных брендов. В частности, инфекцию обнаружили в продукции BB & Burgers и «The Бык».

Эксперты проверяли продукцию по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. Результаты выявили как образцовые товары, так и серьезные нарушения санитарных норм на рынке фастфуда, — отметили в организации.

Под проверку попали бургеры из сетей «Вкусно — и точка», Burger King, Steak it easy, «Farш», TGI Fridays, Black Star Burger, «Маг Бургер», «Frank by Баста», «Мираторг», Stardogs, True Burgers, «Щепка», «Франклинс Бургер», «Dostaевский», «Бюро», «The Бык», Ketch Up, Torro Grill, BB & Burgers и Burger Heroes. Главной проблемой оказалось несоблюдение базовых санитарных правил.

В бургерах семи марок нашли прямые нарушения обязательных требований техрегламентов по микробиологии. В пяти из них — BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill — обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Кроме того, во всех семи образцах зафиксировали превышение допустимого количества микроорганизмов. В некоторых случаях — более чем в 15 раз.

Помимо этого, эксперты выявили расхождения с заявленным составом. В продукции «Франклинс Бургер», «Frank by Баста», «Щепка», BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch Up нашли посторонние растительные компоненты, которых нет в составе. Гистология также показала наличие следов ДНК курицы в десяти образцах, хотя в большинстве случаев она не заявлена. В Роскачестве уточнили, что курицу специально не добавляли — это следы от использования одного и того же оборудования для разных видов мяса.

При этом бургеры «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy эксперты признали образцовыми. Они соответствуют не только обязательным требованиям, но и более строгим стандартам Роскачества. Эти бренды могут претендовать на Государственный знак качества.

Информацию о нарушениях Роскачество передало в Роспотребнадзор для принятия мер. Производителей уведомили, некоторые сети уже начали внутренние проверки.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что во время отдыха на природе можно заразиться стафилококком. Она отметила, что клинические проявления такого заболевания могут отсутствовать.

Здоровье
Россия
фастфуд
кишечная палочка
Роскачество
бургеры
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