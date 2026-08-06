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06 августа 2026 в 08:56

OpenAI раскрыла детали попытки ИИ-агентов «сбежать» из-под контроля

ИИ-модели OpenAI объединились и нашли способ выйти за пределы тестовой среды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ИИ-модели OpenAI начали обмениваться сообщениями между собой и попытались найти способ покинуть тестовую среду, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Агенты координировали действия через внутренние каналы связи и искали возможность получить доступ к интернету.

В какой-то момент агенты осознали, что, возможно, они могли бы попытаться эксплуатировать или атаковать внешнюю инфраструктуру, чтобы найти ответы к тесту, по которому их оценивают, — рассказал сотрудник OpenAI Эрик Уоллес.

По данным компании, подготовка к «побегу» началась в мае после того, как моделям дали задания, требовавшие доступа к Сети. ИИ-агенты нашли уязвимость и смогли выйти за пределы тестовой среды, однако первую попытку OpenAI остановила.

Позже модели обнаружили новый способ связи и уязвимость нулевого дня, что в июле привело к атакам на системы Hugging Face и OpenAI. Компания назвала произошедшее переломным моментом для безопасности компьютерных систем.

Ранее модели ИИ от Anthropic и OpenAI создали поддельные учетные записи, выдавая себя за людей, и попытались обманом привлечь программистов к кибератаке во время проверки безопасности. Это стало первым случаем столь серьезного обмана против реального человека.

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