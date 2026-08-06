Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки раскритиковал Россию Мэр Хиросимы Мацуи в годовщину бомбардировки обвинил РФ, но не упомянул США

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи во время мемориальной церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки города, выступил с критикой России. При этом в своей речи он не упомянул США, которые в 1945 году сбросили на Хиросиму атомную бомбу.

В начале выступления Мацуи заявил, что Россия якобы использует ядерное оружие как инструмент запугивания. Сначала он говорил о «большой державе», не называя страну напрямую, однако позднее упомянул Москву и конфликт на Украине.

Как и в предыдущие годы, мэр Хиросимы ни разу не сказал, что атомную бомбардировку города осуществили Соединенные Штаты. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступившая на церемонии, также не упомянула США. В своей речи она заявила, что Япония продолжит прилагать усилия для ядерного разоружения. По ее словам, работа в этом направлении должна быть продолжена.

Ранее появилась информация, что военное ведомство США работает над пересмотром ядерной стратегии в контексте возможных региональных конфликтов. Пентагон начал разработку нового документа, который будет содержать сценарии взаимодействия с Россией и Китаем.