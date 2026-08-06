Инфантино пришел конец! Друга Трампа уберут из ФИФА — зловещий план УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен добиться отставки президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Какой план разработала организация — в материале NEWS.ru.

Как обострились отношения ФИФА и УЕФА



Отношения ФИФА и УЕФА обострились во время чемпионата мира — 2026 после отмены красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Он был удален в матче против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала за грубый фол в отношении защитника Тарика Мухаремовича. За два дня до игры 1/8 финала ЧМ-2026 США — Бельгия американский президент Дональд Трамп позвонил в ФИФА с просьбой отменить нападающему сборной красную карточку и разрешить ему выйти на поле. Впервые в истории чемпионатов мира было принято решение «отложить» удаление лучшего бомбардира хозяев турнира.

Это возмутило УЕФА. В организации подчеркнули, что решение по отмене красной карточки Балогуну «пересекло красную линию». Президент УЕФА Александер Чеферин даже не присутствовал на финальном матче ЧМ-2026 Испания — Аргентина.

По информации The Telegraph и Financial Times, после окончания мундиаля Инфантино планировал продать долю, предположительно, около 20–30%, новой компании FIFA Forward Enterprise, которая будет контролировать чемпионат мира по футболу.

Инвестиционную группу должна была возглавить компания Thrive Capital, которую основал бизнесмен Джошуа Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. УЕФА раскритиковал действия ФИФА.

Судья Рафаэль Клаус (Бразилия) показывает красную карточку Фоларину Балогуну (США) Фото: IMAGO/JOERAN STEINSIEK/Global Look Press

«Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому вопросу очень серьезно. Душа футбола и управление им — не активы для торговли, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. Он не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать», — заявили в УЕФА.

Кто поддержал бойкот чемпионата мира по футболу

Все 55 членов УЕФА, включая Россию, приняли решение о бойкоте чемпионата мира по футболу — 2030 в знак протеста против планов Инфантино продать права на проведение мундиаля компании FIFA Forward Enterprise.

«УЕФА и 55 входящих в него ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам. <...> Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается. Чемпионат мира по футболу принадлежит футболу. Так будет всегда. И пока у Европы есть голос, он никогда не будет выставлен на продажу», — говорится в релизе.

УЕФА поддержали КОНКАКАФ (конфедерация Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна) и Азиатская федерация футбола (АFC). Обе организации категорически против планов продажи прав на чемпионат мира. ФИФА и Инфантино слишком увлеклись коммерцией и забыли о защите интересов федераций и игроков, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА. Инфантино сам довел ситуацию до такого, почувствовал свою незаменимость. Делает что хочет, вручает Трампу премию мира, позволяет ему командовать собой. Инфантино придется дать заднюю. Нужно похоронить эту идею, закрыть ее. Другого пути нет», — сказал Колосков.

В итоге Инфантино отказался от проекта о продаже доли прав на ЧМ частным инвесторам.

Как УЕФА уберет Инфантино с поста президента ФИФА

По данным The Times, УЕФА, АFC и КОНКАКАФ обсуждают возможные меры давления на Инфантино в случае его выдвижения на новый срок. Среди возможных шагов рассматриваются бойкот заседаний Совета ФИФА и ее комитетов, отказ от ратификации решений организации, влияние на формат будущих международных соревнований. Европейские футбольные ассоциации думают отозвать письма в поддержку Инфантино, чтобы он ушел в отставку еще до выборов, которые пройдут 18 марта 2027 года.

УЕФА обсуждает собрание внеочередного конгресса (для этого нужно 43 из 211 голосов), на котором Инфантино могут объявить вотум недоверия (нужно 106 голосов — у УЕФА 55). Это не означает автоматической отставки Джанни Инфантино, но может стать поводом для попытки отстранить президента ФИФА или вынудить его отказаться от участия в выборах в 2027-м.

Джанни Инфантино Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще один вариант — действовать через комитет по этике ФИФА. Из-за планов продать часть прав на ЧМ против Инфантино могут возбудить расследование о конфликте интересов. Если дело примут к рассмотрению, его могут отстранить на время разбирательства.

По информации The Telegraph, президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи может стать соперником Инфантино на выборах президента ФИФА, которые пройдут 18 марта 2027 года. Согласно данным изданий, европейские футбольные чиновники очень надеются на его кандидатуру из-за скандала о продаже прав на чемпионат мира. Один из неназванных деятелей ФИФА заявил The Telegraph, что «поддержал бы кого угодно, кроме Дональда Трампа или [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху», в качестве соперника Инфантино.

Представители Аль-Хелаифи сообщили, что у главы ПСЖ «нет ни амбиций, ни намерений, ни интереса к роли в ФИФА и ко всей этой шумихе в СМИ». Однако его выдвижение может стать реальной альтернативой Инфантино, которого дважды подряд (в 2019 и 2023 годах) переизбирали из-за отсутствия конкурентов.

Аль-Хелаифи считается одной из самых влиятельных фигур в современном футболе. Помимо ПСЖ, он возглавляет Qatar Sports Investments (катарский государственный фонд, который инвестирует в спорт, развлечения и досуг). Аль-Хелаифи также входит в исполком УЕФА и представляет интересы Европейской клубной ассоциации в совете ФИФА. Чеферин и Аль-Хелаифи подробнее обсудят дальнейшие планы во время матча за Суперкубок Европы между ПСЖ и «Астон Вилла», который состоится 12 августа.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер предложил на пост главы организации бывшую норвежскую футболистку, юриста Лизу Клавенесс.

«Лиза Клавенесс заслуживает высочайшего уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не плыл по течению. В ФИФА настало время женщине возглавить организацию», — написал Блаттер в социальных сетях.

Лиза Клавенесс Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клавенесс — бывшая футболистка сборной Норвегии. Она возглавляет норвежский футбол с 2022-го. Клавенесс критиковала выбор Катара как места проведения ЧМ-2022, а также подготовила официальную жалобу в этический комитет ФИФА из-за приостановки дисквалификации Балогуна.

Кто спасет Инфантино от отставки

The Telegraph со ссылкой на источники в администрации главы Белого дома сообщил, что Трамп сделает все возможное для того, чтобы Инфантино сохранил пост президента ФИФА, поскольку он помог США «провести лучший чемпионат мира в истории». Во время ЧМ-2026 Джанни Инфантино заявлял, что почти каждый день общается с американским лидером.

Близкое общение Инфантино и Трампа началось в 2018 году, когда они обсуждали подготовку к мундиалю. В 2020-м на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США назвал главу ФИФА своим большим другом. В мае 2025 года конгресс ФИФА в Асунсьоне начался с задержкой более чем на два часа из-за позднего возвращения Инфантино из поездки по Ближнему Востоку, в которой он сопровождал Трампа. Из-за опоздания Инфантино зал покинули несколько делегатов, в том числе Чеферин. В июле 2025 года было объявлено об открытии в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке представительства ФИФА. В ходе жеребьевки ЧМ-2026 Трампу вручили «Премию мира ФИФА».

Никто не знал Инфантино до работы на посту президента ФИФА, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, на место Джанни Инфантино придет другой человек, который захочет заработать миллионы на футболе.

«Футбол — самый популярный вид спорта на планете, поэтому здесь всегда будут люди, которые захотят прославиться. Где еще так быстро можно заработать миллионы?» — считает Мостовой.

Читайте также:

Сборная РФ по волейболу не поедет на ЧМ-2027 в Польшу: что случилось

16-летняя теннисистка из РФ Лютова выиграла турнир WTA в США: чем известна

Звание Героя, уроки Лукашенко, Бьорндален: как живет Дарья Домрачева