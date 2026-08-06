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06 августа 2026 в 06:41

Мирошник назвал Украину государством-наемником

Мирошник: Украина существует, пока ей продолжают платить

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина превратилась в государство-наемника, которое существует и продолжает боевые действия за счет внешнего финансирования, передает ТАСС. Киев ведет боевые действия до тех пор, пока получает также поставки вооружения, добавил посол.

Если мы не можем договориться о том, чтобы ей перестали платить, потому что это нерационально, потому что это убийство, потому что это война, потому что это, в конце концов, неправильные способы разрешения конфликтов, то нам остается только военный путь, — сказал Мирошник.

России, по его словам, предстоит вести тяжелые боевые действия и последовательно добиваться поставленных целей. Он вновь заявил, что Украина утратила возможность действовать в собственных интересах и существует лишь благодаря внешней поддержке.

Ранее Мирошник заявил, что все дипломатические договоренности, достигнутые с Украиной, были нарушены Киевом. По его словам, в этих условиях Москве приходится пресекать украинскую логистику военными методами.

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