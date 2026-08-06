Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 07:28

Жители украинского села напали на пограничников и убили одного из них

Жители украинского села убили пограничника, перепутав его с сотрудником ТЦК

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители села Бутовка в Черниговской области Украины напали на группу пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК, передают РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ. В результате один из них погиб.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в районе села Бутовка Сосницкого района. Местные жители не заметили, что они не принадлежали к ТЦК.

Ранее стало известно, что на Украине началась массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Согласно предоставленной информации, многие работники ТЦК пытаются перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз.

До этого глава общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудыменко предложил блокировать счета уклонистов от мобилизации. По его мнению, их нужно ущемлять в политических правах.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов спрогнозировал, что многие украинские солдаты начнут сдаваться в плен из-за ужесточения мобилизации. В то же время волнения не затронут города страны.

Европа
Украина
ТЦК
Черниговская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскачество назвало сети фастфуда, где опасно покупать бургеры
Власти раскрыли состояние пилотов пропавшего в Приангарье самолета
Жители европейской страны захотели стать русскими
Путин заявил о прочном экономическом сотрудничестве России и одной страны
Ярославская область подверглась самой массированной атаке дронов ВСУ
Стало известно, какую помощь получат моряки затонувшей «Янины»
Потери ВСУ в Курске и наглая ложь Зеленского: новости СВО к утру 6 августа
«Не может не вызывать удовлетворения»: Путин похвалил своего коллегу
В России представят лимитированную серию фигурок «Смешариков» в Blind Box
Российские военные лишили ВСУ двух важных сухогрузов
Над Тульской областью уничтожили семь украинских БПЛА
Власти раскрыли масштаб атаки на соседствующий с Москвой регион
«История ничему не учит»: в МИД РФ раскритиковали политическую повестку ФРГ
Жители украинского села напали на пограничников и убили одного из них
СК собрался привлечь ВСУ к ответственности за удар по памятникам культуры
В СК раскрыли данные о жертвах ВСУ среди мирного населения Курской области
СК оценил ущерб от действий ВСУ в Курской области
СК предъявил обвинения 35 наемникам по делу о вторжении в Курскую область
«Я была синяя»: «Блестящая» Новикова о домашнем насилии и похищении детей
ВС России уничтожили несколько станций Starlink и склад боеприпасов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.