Жители украинского села напали на пограничников и убили одного из них

Жители украинского села напали на пограничников и убили одного из них Жители украинского села убили пограничника, перепутав его с сотрудником ТЦК

Жители села Бутовка в Черниговской области Украины напали на группу пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК, передают РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ. В результате один из них погиб.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в районе села Бутовка Сосницкого района. Местные жители не заметили, что они не принадлежали к ТЦК.

Ранее стало известно, что на Украине началась массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Согласно предоставленной информации, многие работники ТЦК пытаются перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз.

До этого глава общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудыменко предложил блокировать счета уклонистов от мобилизации. По его мнению, их нужно ущемлять в политических правах.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов спрогнозировал, что многие украинские солдаты начнут сдаваться в плен из-за ужесточения мобилизации. В то же время волнения не затронут города страны.