«Не может не вызывать удовлетворения»: Путин похвалил своего коллегу Путин поблагодарил Жапарова за внимание к развитию взаимовыгодных связей

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за его внимание к развитию взаимовыгодных связей между двумя странами. Как сообщила в МАКСе пресс-служба Кремля, российский лидер отметил положительную динамику в экономическом взаимодействии двух государств. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года взаимный товарооборот вырос на 26% и преодолел отметку в $5 млрд.

Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил $5 млрд, — заявил Путин.

Ранее президенты России Владимир Путин и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора договорились продолжить координацию по линии ООН. Главы государств подтвердили совпадение позиций Москвы и Бразилии по многим ключевым вопросам глобальной повестки. Они также обсудили развитие двусторонних отношений и условились уделить особое внимание расширению и диверсификации взаимной торговли.

Кроме того, президент России совершил поездку в Красноярск для участия в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Торжественное мероприятие прошло на территории кампуса Сибирского федерального университета. Конкурс является самым массовым проектом для детей и подростков в России.