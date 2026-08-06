Путин заявил о прочном экономическом сотрудничестве России и одной страны

Путин заявил о прочном экономическом сотрудничестве России и одной страны Путин: усилия России и Киргизии укрепили экономическую базу двусторонних связей

Совместные усилия России и Киргизии позволили сформировать прочную экономическую основу для двустороннего сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам VIII Российско-киргизского экономического форума и XII Российско-киргизской межрегиональной конференции, опубликованном в мессенджере МАКС. Российский лидер отметил, что это «не может не вызвать удовлетворения».

Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества, — сказал он.

Ранее Путин поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за его внимание к развитию взаимовыгодных связей между двумя странами. Российский лидер отметил положительную динамику в экономическом взаимодействии двух государств.

До этого первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что Россия будет ежемесячно поставлять в Киргизию по 100 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Соглашение о поставках было подписано 30 июля.