Россия и Киргизия договорились о поставках ГСМ Россия будет ежемесячно поставлять в Киргизию 100 тыс. тонн ГСМ

Россия будет ежемесячно поставлять в Киргизию по 100 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, сообщает «Кыргыз Туусу» со ссылкой на первого заместителя председателя кабинета министров республики Данияра Амангельдиева. Соглашение о поставках было подписано 30 июля, уточнил он.

Стороны продолжают переговоры о цене топлива. Амангельдиев также уточнил, что республика ведет консультации с другими государствами для обеспечения бесперебойных поставок бензина и дизельного топлива.

Ранее Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы страны. Но власти отменили ранее действовавшие ограничения на их ввоз. Согласно документу, запрет на экспорт теперь распространяется не только на поставки за пределы таможенной территории ЕАЭС, но и на вывоз в страны союза. Исключение сделали для нафты, мазута и печного топлива, которые могут вывозиться по решению правительства для переработки с последующим возвратом продукции в республику.

До этого киргизские власти обратились к Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Туркменистану и Белоруссии с просьбой оказать содействие в поставках топлива. При этом Бишкек продолжает оперативно принимать меры для обеспечения энергетической безопасности государства.