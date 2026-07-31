Налет на Wildberries, шпион в Нижнем Новгороде: ВСУ атакуют Россию 31 июля

Ночью 31 июля над Россией сбили свыше 370 украинских беспилотников. Дроны целились в логистические центры в Волгограде и Татарстане, а также пытались поразить объекты в 11 регионах. Кроме того, под Нижним Новгородом задержали члена террористической организации по обвинению в шпионаже для СБУ. Подробности — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами сбили украинские беспилотники

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 31 июля уничтожили 371 украинский беспилотник в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

Так, БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской и Тульской областей. Кроме того, дроны были сбиты над Краснодарским краем, Дагестаном, Крымом, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Борисовка Белгородской области 31 июля, сообщил оперштаб региона.

«В результате попадания снарядов в частные дома женщина скончалась от полученных травм. Супруг погибшей в крайне тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и рваными ранами голени и стопы госпитализирован в Борисовскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

В оперштабе также отметили, что еще одна женщина получила осколочное ранение голени — ей оказали необходимую помощь, от госпитализации она отказалась.

Семилетний мальчик получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил глава городского округа Иван Приходько. По его данным, с начала суток при атаке дрона также была повреждена машина коммунального предприятия.

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Гуково пострадал один человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также был поврежден жилой многоквартирный дом, что повлекло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. В Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. В Ростове-на-Дону падение обломков БПЛА вызвало возгорание лесопосадки, которое полностью ликвидировали.

Три мирных жителя пострадали в ходе атак ВСУ на Херсонскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Местные средства ПВО уничтожили 30 беспилотников противника.

«В Алешках при ударе БПЛА пострадали женщина 1953 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Другая атака беспилотника привела к ранению женщины 1958 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ», — заявил глава региона.

По словам Сальдо, специалисты обнаружили четыре взрывоопасных предмета на территории области. Саперы обезвредили три из них вместе с двумя вражескими БПЛА. Губернатор также подтвердил, что жители десяти муниципальных округов частично остаются без света.

Как ВСУ атаковали Wildberries

В ночь на 31 июля подразделения ПВО Минобороны России отражали массированную атаку украинских беспилотников на объекты в Волгоградской области. Из-за попаданий БПЛА по гражданским объектам пострадали минимум пять человек, сообщил губернатор Андрей Бочаров в своих социальных сетях.

«В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе», — уточнил губернатор.

В результате атаки на логистический объект Wildberries в Волгограде вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Компания оперативно перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов временно перенаправлены на другие площадки.

Восемь многоквартирных домов оказались повреждены, сообщила пресс-служба администрации города. В зданиях выбиты стекла. Для жителей поврежденных домов власти развернули пункт временного размещения на территории одной из школ.

Украинский беспилотник попытался атаковать логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана, заявил глава района Михаил Афанасьев. По его словам, дежурные силы ПВО успешно ликвидировали дрон.

«В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет», — отметил он.

ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пытали военнослужащих в 225-м полку ВСУ

Командир 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ Олег Ширяев приказывал убивать и подвергать пыткам провинившихся подчиненных, сообщили журналистам источники в российских силовых органах. Подчиненных привязывали к деревьям и избивали до полусмерти.

В полку действовали специальные заградительные отряды, говорится в статье. Командир Ширяев лично санкционировал казни дезертиров и уклонистов с использованием так называемых деревьев правды. По сведениям источника СМИ, сотни мобилизованных солдат были убиты по прямому приказу Ширяева после того, как их приковывали наручниками.

«Комполка Ширяев лично приказывал убивать дезертиров и уклонистов, создал преступную систему с „деревьями правды“, приковывал наручниками мобилизованных солдат, сотни которых были убиты по приказу Ширяева», — говорится в материале.

В Нижегородской области задержали члена террористической организации

Силовики задержали в Нижегородской области участника «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) за сбор сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса России для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По информации ведомства, подозреваемый под видом сотрудника транспортной компании провел разведку стратегических объектов в семи регионах страны. Выяснилось, что мужчина передавал информацию представителям организации через Telegram.

«В процессе переписки [куратор] попросил прислать данные о локациях, где я бываю по работе. Я выслал ему несколько объектов, но вознаграждения никакого за это не получил», — признался россиянин в ходе допроса.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Всего в России с 2022 года пресечена деятельность 251 члена «Артподготовки» по обвинению в терроризме, экстремизме и госизмене.

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