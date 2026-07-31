Участник «Артподготовки» собирал для Киева данные о предприятиях ВПК России ФСБ задержала участника «Артподготовки» за сбор сведений об объектах ВПК России

Силовики задержали в Нижегородской области участника «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) за сбор сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса России для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. По информации ведомства, злоумышленник под видом сотрудника транспортной компании провел разведку стратегических объектов в семи регионах страны.

Фигурант дал признательные показания о ведении разведки российских военных предприятий в интересах терорганизации и ее лидера, — уточнили в ФСБ.

Выяснилось, что мужчина передавал информацию представителям организации через мессенджер Telegram. Возбуждено уголовное дело, россиянину может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Всего в России с 2022 года пресечена деятельность 251 члена «Артподготовки» по обвинению в терроризме, экстремизме и госизмене.

Ранее правоохранители задержали 35-летнего жителя Москвы за перевод денег на криптокошелек, используемый СБУ для финансирования диверсий. Мужчина самостоятельно установил контакт с представителем запрещенной террористической организации через Telegram.