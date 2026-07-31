Машину с людьми разорвало на части при столкновении с деревом

Машину с людьми разорвало на части при столкновении с деревом Lada Vesta с пятью пассажирами и водителем разорвало пополам в ДТП в Башкирии

Машину Lada Vesta разорвало на части в момент столкновения с деревом в городе Салават в Башкирии, сообщается в канале региональной Госавтоинспекции на платформе МАКС. По информации ведомства, ДТП произошло рано утром на улице Уфимская.

По предварительным данным, <...> 24-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, — говорится в сообщении.

На опубликованный кадрах видно, что автомобиль разорвало на части. Детали от машины разлетелись по сторонам, а кузов полностью смяло и разворотило. Два пассажира скончались на месте. Предположительный возраст погибших — 16 и 18 лет. Водитель и еще трое пассажиров, среди которых 14-летняя девочка, госпитализированы с травмами.

Ранее водитель мотоцикла RACER сбил полуторагодовалую девочку в деревне Новопокровка Курагинского округа Красноярского края. После аварии молодой человек скрылся. Им оказался местный житель, не имеющий водительского удостоверения.

До этого стало известно, что в Слободо-Туринском районе Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мопеда. 14-летний подросток за рулем мопеда не уступил дорогу другой машине. Он скончался на месте ЧП до приезда медиков.