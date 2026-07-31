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31 июля 2026 в 10:37

Наступление ВС РФ на Харьков 31 июля: последние новости, успехи армии, бои

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 31 июля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 31 июля: обстановка на фронте сегодня

«Группировка войск „Север“ освободила село Веровка в Харьковской области. После начала боев за поселок Белый Колодезь в соседней Веровке враг оборудовал эвакуационные пункты, а также места хранения припасов. Украинское командование неоднократно отправляло резервы для удержания этого села, однако боевые группы ВСУ уничтожались нашими операторами БПЛА и артиллеристами на отдалении от линии боевого соприкосновения. Освобождение села Веровка не только расширяет полосу безопасности на данном участке фронта, но и завершает окружение Белого Колодезя. Единственный шанс сохранить свою жизнь у оставшихся в белоколодезном котле украинских националистов — сдаться в плен», — пишет «Северный ветер».

Авторы канала также передают, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Слатино, Карасевки, села Великие (Большие) Проходы, Соснового Бора, Ивановки, Избицкого, Котовки, Купино, Федоровки, Колодезного, Золочева, Черкасской Лозовой и Дергачей. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. По резервам противника в Карасевке, Слатино и Дергачах российская авиация и операторы ударных БПЛА нанесли огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков», — отметили они.

«Северный ветер» обратил внимание, что на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на 12 участках до 800 метров.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Стрелковые бои продолжаются в селах Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. Штурмовые подразделения ГВ „Север“ выбили националистов из села Юрченково (Волчанский район) и освободили населенный пункт. Враг пытался перебросить на данный участок фронта несколько боевых групп на ББМ „Хамви“ и пикапах, однако наша разведка своевременно вскрыла перемещение противника, а операторы БПЛА и артиллеристы уничтожили живую силу и технику противника», — подчеркнули авторы канала.

По их информации, администрация Харьковской области распространила ложную информацию о нахождении практически 1000 мирных жителей в селах Старосалтовской общины, большая часть из которых давно заброшена, а домовладения заняты украинскими националистами.

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селах Устиновка и Анищино (Анискино). Противник пытался перебросить на позиции в районе Водяного бывших заключенных, мобилизованных в ВСУ. В результате нашего огневого воздействия украинские националисты уничтожены. В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты — бывшие заключенные», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Ивашкино, Цуповка, Колодезное, Приколотное, Петропавловка и Белый Колодезь.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щуровка, Аркадевка, Нечволодовка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

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