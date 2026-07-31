Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:46

Стало известно о поражении американского завода в Киеве

The Guardian: ВС России впервые поразили завод компании США в Киеве

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России впервые поразили завод американской компании производству беспилотных летательных аппаратов Terminal Autonomy в Киеве, пишет The Guardian. По словам авторов издания, это первый раз, когда ВС РФ нацелились на американскую компанию в ходе конфликта. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На объекте, как сказано в публикации, производили высокоточные БПЛА «глубокого поражения» с системами наведения и устойчивостью к российским средствам радиоэлектронного подавления. Согласно информации газеты, название Terminal Autonomy связано с использованием искусственного интеллекта в дронах. Так, ИИ может взять на себя контроль беспилотника после возможного подавления каналов связи.

Ранее Вооруженные силы России поразили портовую инфраструктуру Украины и морские суда, которые украинская армия использовала для своих нужд. Российские бойцы ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы и судно, перевозившее военный груз. Для атаки использовались высокоточное оружие и беспилотники.

Россия
Украина
США
заводы
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роскачестве напомнили, каким должен быть правильный рюкзак для школы
Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известны последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы
Невролог предостерегла от постоянного сна на диване
В Госдуме ответили, могут ли устные экзамены полностью заменить ЕГЭ
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Рост уровня воды в Туре замедлился
В Венгрии предупредили о полной остановке АЭС «Пакш»
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.