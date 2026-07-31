Стало известно о поражении американского завода в Киеве

Вооруженные силы России впервые поразили завод американской компании производству беспилотных летательных аппаратов Terminal Autonomy в Киеве, пишет The Guardian. По словам авторов издания, это первый раз, когда ВС РФ нацелились на американскую компанию в ходе конфликта. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На объекте, как сказано в публикации, производили высокоточные БПЛА «глубокого поражения» с системами наведения и устойчивостью к российским средствам радиоэлектронного подавления. Согласно информации газеты, название Terminal Autonomy связано с использованием искусственного интеллекта в дронах. Так, ИИ может взять на себя контроль беспилотника после возможного подавления каналов связи.

Ранее Вооруженные силы России поразили портовую инфраструктуру Украины и морские суда, которые украинская армия использовала для своих нужд. Российские бойцы ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы и судно, перевозившее военный груз. Для атаки использовались высокоточное оружие и беспилотники.