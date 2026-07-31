В Минобороны рассказали об освобожденных за неделю населенных пунктах

В Минобороны рассказали об освобожденных за неделю населенных пунктах Минобороны: за неделю освобождены 12 населенных пунктов

Подразделения российских сил за неделю освободили семь населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР, сообщили в Минобороны России. Также взяты под контроль пять поселений в Сумской и Харьковской областях.

На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. <…> Вчера решительными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в Донецкой Народной Республике. Группировка «Восток» в течение того же периода взяла под контроль населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области.

Об освобождении поселка Красноярское в пресс-службе Минобороны РФ сообщили накануне. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили подразделения группировки войск «Центр».