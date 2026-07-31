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31 июля 2026 в 13:15

Мужчина с ножом ворвался в здание Минздрава Франции и убежал с компьютерами

Мужчина с ножом похитил компьютеры из здания Минздрава Франции

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Вооруженный ножом злоумышленник проник в здание Минздрава Франции в Париже и свободно перемещался по кабинетам, сообщила радиостанция RMC со ссылкой на источник. Мужчина вошел через аварийный выход около 06:00 (07:00 мск), поднялся на второй этаж и за несколько десятков минут обыскал около 40 помещений, после чего покинул учреждение с компьютерами.

Сотрудники службы безопасности были предупреждены о постороннем с ножом для разделки мяса, бродящем по коридорам. При встрече с охраной нарушитель угрожал им холодным оружием, но был задержан полицейским патрулем, заметившим, как он выбрасывал две сумки. Подробности расследования уточняются.

Ранее объединенная пресс-служба судов Югры сообщила, что Нижневартовский городской суд оштрафовал владельца лаундж-бара на 40 тыс. рублей за хищение форели из супермаркета. Установлено, что мужчина дважды выносил товар на общую сумму почти 7,5 тыс. рублей, а рыбу использовал для приготовления блюд в своем заведении.

Кроме того, российские туристки, уличенные в краже пахлавы в турецком отеле, попытались уничтожить улики, смыв сладости в унитаз. В конце отдыха путешественницы решили вывезти с собой угощения со шведского стола, расфасовав их в контейнеры. Общий вес вынесенных десертов составил около пяти килограммов.

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