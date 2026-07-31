Мужчина с ножом ворвался в здание Минздрава Франции и убежал с компьютерами

Мужчина с ножом ворвался в здание Минздрава Франции и убежал с компьютерами Мужчина с ножом похитил компьютеры из здания Минздрава Франции

Вооруженный ножом злоумышленник проник в здание Минздрава Франции в Париже и свободно перемещался по кабинетам, сообщила радиостанция RMC со ссылкой на источник. Мужчина вошел через аварийный выход около 06:00 (07:00 мск), поднялся на второй этаж и за несколько десятков минут обыскал около 40 помещений, после чего покинул учреждение с компьютерами.

Сотрудники службы безопасности были предупреждены о постороннем с ножом для разделки мяса, бродящем по коридорам. При встрече с охраной нарушитель угрожал им холодным оружием, но был задержан полицейским патрулем, заметившим, как он выбрасывал две сумки. Подробности расследования уточняются.

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