Боррель ответил на требование Италии исключить Испанию из Шенгена Боррель: ни одно государство-член Шенгена не может исключить другое из состава

Ни одна из стран-членов Шенгенской зоны не может просто исключить другое государство из состава группы, написал бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в социальной сети X. Он ответил на требование Италии приостановить Шенген со стороны Испании. Политик добавил, что такое решение невозможно осуществить по законам ЕС.

После того как на этой неделе тысячи мигрантов пересекли границу Сеуты из Марокко, Италия пригрозила «приостановить Шенген со стороны Испании». Это просто невозможно. Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не может в одностороннем порядке приостановить участие другого в Шенгене, — заявил Боррель.

Он добавил, что за «испанское предложение» выступили министр иностранных дел Италии Антонио Таджани, заместитель премьер-министра Маттео Сальвини, председатель Совета министров Джорджа Мелони. Экс-глава европейской дипломатии подчеркнул, что политики ЕС злоупотребляют правопорядком Евросоюза.

Ранее стало известно, что в Испанию через Сеуту попали примерно 40 тыс. мигрантов. При этом общее население города составляет порядка 80 тыс. жителей.