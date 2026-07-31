Раскрыто колоссальное число прорвавшихся в Испанию из Марокко мигрантов Примерно 40 тыс. мигрантов могли попасть в Сеуту из Марокко 30 июля

Около 40 тыс. мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута, передает телеканал Antena3. Все население Сеуты составляет порядка 80 тыс. жителей.

С 11 до 18 часов четверга, по оценкам Гражданской гвардии, границу пересекли около 40 тыс. человек, — заявил источник.

Этот город столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда из Марокко вплавь и пешком. Особенно сильно ситуация накалилась 30 июля: если за 10 дней границу пересекли от 1,5 до 2 тыс. человек, то накануне их количество стало исчисляться десятками тысяч. Полиции не было на месте, когда основная часть нелегалов прорвала ограждение между Кастильехосом и Сеутой. Силовики подключились позднее.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил рост числа нелегальных мигрантов в Сеуте с падением Рима под натиском варваров в 410 году. К публикации он приложил картину Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи» и снимок из Сеуты.

До этого итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Италия готова принять чрезвычайные меры для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией, на фоне наплыва мигрантов в королевство. Она подчеркнула, что нерегулируемая незаконная миграция создавала прямую опасность для европейских рубежей.