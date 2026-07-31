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31 июля 2026 в 12:07

Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Туапсе трое подростков ушли на сапах в море и оказались в опасности, сообщила в соцсетях администрация Туапсинского муниципального округа. Инцидент произошел вечером 30 июля на центральном пляже города.

Несовершеннолетние вышли на воду и находились там около двух часов, однако поднявшийся северный ветер начал относить сапбордистов от берега. Потеряв их из виду, очевидцы вызвали экстренные службы, после чего на место выдвинулись спасатели и сотрудники ЮРПСО МЧС России.

Спустя полтора часа подростков обнаружили в четырех километрах от береговой зоны и приняли на катер. Все трое живы и здоровы, — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в Дербенте 12-летний мальчик спас двоих детей, которых едва не унесло в море. Инцидент произошел на набережной. Дети попали в сильное течение, а их родственники не смогли самостоятельно прийти на помощь из-за большого расстояния. Находившийся на пляже подросток бросился в воду, подхватил детей и удерживал их на поверхности до прибытия спасателей.

На озере Тундра в Норильске Красноярского края утонул 16-летний подросток. По предварительным данным, юноша пытался переплыть водоем наперегонки с подругой. Во время заплыва он пошел ко дну.

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