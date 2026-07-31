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31 июля 2026 в 13:05

Стало известно, как ВСУ совершают попытки диверсий в ДНР

МО: ВСУ совершают попытки диверсий на территории Константиновки

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бойцы ВСУ пытаются эвакуироваться из Константиновки под видом гражданских и совершают попытки диверсий, сообщил командир штурмового взвода 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Куба. По его словам, которые приводит Минобороны в МАКС, подразделения противника пытаются вклиниться в эвакуационные группы, совершая акты саботажа.

Противник целенаправленно отрабатывает с помощью FPV-дронов по строениям, зданиям с целью их разрушения и с целью уничтожения мирного населения. Но, насколько это возможно, мы стараемся максимально быстро вывести мирных граждан. Встречаются мелкие разрозненные группы боевиков, которые под видом мирных жителей пытаются в группы эвакуации вклинивается и пытаются совершить различного рода диверсии на территории населенного пункта, — привело МО РФ слова Кубы.

Ранее штаб обороны ДНР сообщил, что сотрудники ФСБ из антитеррористического подразделения спецназа «Горыныч» уничтожили пять групп украинских диверсантов на окраинах Константиновки. Силовики нашли противника, укрывавшегося в частных домах, и нанесли по нему удары с помощью самолетных дронов.

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