В России задержаны десятки пользователей «Дайвинчик» за поджоги и нападения ФСБ: 46 россиян задержаны за диверсии по заданию Украины через «Дайвинчик»

С июля 2025 года в 16 регионах России задержаны 46 молодых пользователей Telegram-сервиса «Дайвинчик» за нападения на силовиков и поджоги по заданию спецслужб Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. Ведомство зафиксировало многочисленные факты использования украинскими спецслужбами чат-бота для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

В результате совместных с МВД и СК России мероприятий начиная с июля 2025 года <…> задержаны 46 граждан Российской Федерации в возрасте от 12 до 22 лет, являвшихся пользователями указанного Telegram-сервиса, совершивших по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполнявших функции курьеров при доставке денежных средств обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на контролируемые противником счета, — говорится в сообщении.

По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, диверсии, умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ведомстве добавили, что исполнителям, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлены обвинения. Им грозят длительные сроки лишения свободы.

Ранее в Ростовской области двое граждан были приговорены к 16 и 18 годам за госизмену и диверсию. Они подожгли транспортный объект в интересах иностранного государства и получили вознаграждение. Один проведет первые два года в тюрьме, другой — три, затем оба — в колонии строгого режима.