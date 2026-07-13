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13 июля 2026 в 18:43

Поджог ради денег обернулся для двоих ростовчан 34 годами тюрьмы

В Ростове осудили двоих человек за госизмену и поджог объекта инфраструктуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Двое жителей Ростовской области получили 16 и 18 лет лишения свободы за государственную измену и диверсию, сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда в мессенджере МАКС. По данным суда, осужденные действовали в интересах другого государства, подожгли объект транспортной инфраструктуры и получили за это денежное вознаграждение от куратора.

За совершенные деяния осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на срок 16 и 18 лет, с ограничением свободы и штрафом. Согласно приговору, один осужденный должен отбыть в тюрьме первые два года назначенного наказания, другой — первые три года. Оставшиеся части срока надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ростовский областной суд признал их виновными в государственной измене, диверсии и отмывании денег, полученных преступным путем. Один из фигурантов также был осужден за вовлечение другого лица в совершение диверсии.

Ранее сообщалось, что жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны РФ и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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