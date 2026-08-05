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05 августа 2026 в 14:38

В московском аэропорту отменили все ограничения на вылет рейсов

В аэропорту Внуково отменили все ограничения на прием и вылет воздушных судов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В столичном аэропорту «Внуково» сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт «Внуково». Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что временные ограничения вводили в аэропорту Уфы. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты 5 августа на протяжении четырех часов. Ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, более 100 туристов почти на сутки задержались в московском аэропорту Внуково из-за неисправности самолета, который должен был вылететь в турецкий Бодрум. Отправление рейса ТК3155 авиакомпании Turkish Airlines было запланировано на 02:55 3 августа. После посадки пассажиры находились на борту до 04:00 мск, затем их вернули в терминал. Впоследствии сотрудники воздушной гавани предоставили им гостиничные номера.

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