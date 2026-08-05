Авиавласти закрыли небо над Уфой

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05 августа 2026 в 08:18

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Временные ограничения были введены в аэропорту Уфы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аэропорту Уфы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в МАКСе. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такой порядок работы был введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов. Меру отменили в 04:36.

Кроме того, более 100 туристов почти на сутки задержались в московском аэропорту Внуково из-за неисправности самолета, который должен был вылететь в турецкий Бодрум. Отправление рейса ТК3155 авиакомпании Turkish Airlines было запланировано на 02:55 3 августа. После посадки пассажиры находились на борту до четырех 04:00 мск, затем их вернули в терминал. Позже им предоставили гостиницу.

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