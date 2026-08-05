«Мясные» штурмы Драпатого и аудит кадров ВСУ: новости СВО к утру 5 августа

Один человек пострадал при атаке БПЛА на Тульскую область, в ВСУ проводится аудит кадрового состава, украинские войска оказались изолированы в Красноярском в ДНР. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 4 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Дроны атаковали Тульскую область

В Тульской области уничтожили 107 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, в результате атаки пострадал один человек.

Повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе, добавил губернатор. Кроме того, после падения БПЛА произошло возгорание сортировочного центра Wildberries. На месте происшествия работают оперативные службы.

ВСУ лишились подвоза боеприпасов

Украинские войска оказались изолированы в Красноярском благодаря действиям российских групп спецминирования, рассказал начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Смоленск. По его словам, дистанционная установка мин проводилась для предотвращения прорыва противника, а также подвоза имущества и личного состава.

В результате удалось полностью блокировать группировку противника в населенном пункте, добавил командир. Он отметил, что ВСУ также лишились возможности подвозить боеприпасы.

ВС Украины в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Боец ВС РФ рассказал, как войска преодолели рвы ВСУ у Красноярского

Российские военнослужащие применяли взрывной способ для преодоления противотанковых рвов, которые были оборудованы ВСУ у населенного пункта Красноярское в Донецкой Народной Республике, рассказал начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Смоленск. По его словам, это одна из наиболее сложных задач.

Смоленск пояснил, что применение этого метода позволило обрушить края рва. После этого штурмовые подразделения смогли подойти к населенному пункту.

В подполье сообщили о масштабном аудите кадров в ВСУ

В ВСУ проводится беспрецедентный за все время конфликта аудит кадрового состава, сообщили представители пророссийского подполья. Причиной может быть решение приостановить набор личного состава в штурмовые полки сухопутных войск, которое было принято по распоряжению главнокомандующего Михаила Драпатого.

По предоставленным данным, проверки сначала затронули 425-й и 225-й штурмовые полки, которые источник назвал связанными с бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В этих подразделениях Служба безопасности Украины проводила расследования по фактам насилия, пыток на полигонах, коррупции и несвоевременного оказания медицинской помощи. По словам источника, именно поэтому данным полкам ограничили возможность пополнения личного состава до особого распоряжения.

Марочко допустил новые «мясные» штурмы ВСУ из-за Драпатого

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый может попытаться организовать «медийное контрнаступление», чтобы продемонстрировать свою эффективность после назначения, считает военный эксперт Андрей Марочко. После его назначения практика так называемых мясных штурмов не изменится.

Под медийным контрнаступлением понимается информационная операция, направленная на создание видимости военных успехов с помощью постановочных кадров и публичных заявлений. По версии агентства, такие действия могут использоваться для обоснования дальнейшей военной помощи и повышения боевого духа.

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