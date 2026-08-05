«Не вижу смысла»: в ОДКБ призвали не ломиться в «закрытые двери» НАТО Васильев: НАТО не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности

НАТО не хотело и не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности, заявил в беседе с РИА Новости российский постпред при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев. По его словам, нет никакого смысла «ломиться в закрытые двери».

Я <...> встречался с действующим председательством в ОБСЕ в Швейцарии. Также принимал участие в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. <...> Могу лишь констатировать, что встречного желания со стороны НАТО никогда не было и нет. Ломиться в «закрытые двери» не вижу смысла, — отметил он.

Васильев подчеркнул, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко выступили с инициативами о создании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве. Соответствующая работа, в том числе в рамках ОДКБ, уже началась, резюмировал он.

Ранее Васильев заявил, что стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают возможность применения ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения на них. Так он ответил на вопрос о вероятном размещении российского ядерного вооружения на территории других стран блока.