«Варяг» нанес серию ударов по объектам ВСУ под Черниговом и Полтавой

«Варяг» нанес серию ударов по объектам ВСУ под Черниговом и Полтавой ВС РФ поразили склад ВСУ и логистический центр «Новой почты» под Черниговом

Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» Вооруженных сил России поразили склад горюче-смазочных материалов и логистический центр «Новой почты» в Черниговской области, заявило Минобороны РФ в своем канале на платформе МАКС. Также военные ударили по газокомпрессорной станции в Полтавской области.

Поражены склад ГСМ, а также логистический центр «Новой почты». Оба объекта активно использовались в интересах ВСУ. <...> Кроме того, боевые расчеты бригады «Варяг» успешно поразили газокомпрессорную станцию в населенном пункте Жабки в Полтавской области, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская армия поразила логистический центр «МЛП-Чайка» в Киеве, который задействован для хранения и распределения комплектующих для беспилотников большой и средней дальности. Также удар был нанесен по объектам «Новой почты».

До этого стало известно, что ВС РФ в ходе ночного массированного удара по военным целям на Украине поразили транспортно-логистические и распределительные центры, задействованные в доставке грузов ВСУ. Помимо всего прочего, были атакованы три сухогруза у Одессы.