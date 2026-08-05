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05 августа 2026 в 10:11

Наглость станет дороже: в РФ предложили увеличить штрафы для «обочечников»

Глава НАС Шапарин предложил повысить штрафы за езду по обочине до 5000 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В России могут более чем вдвое увеличить штрафы для водителей, объезжающих пробки по обочине, сообщает Telegram-канал SHOT. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Общественник предлагает поднять штрафы с 2250 до 5000 рублей. По его мнению, такая мера способна дисциплинировать нарушителей и снизить аварийность на дорогах, всплеск которой наблюдается в летний сезон.

Как выяснили авторы канала, абсолютными лидерами по числу нарушений с объездом пробок по обочине являются Москва и Подмосковье — с начала 2026 года штрафы там получили 152 тыс. человек. На втором месте Санкт-Петербург с 124 тыс. нарушений за аналогичный период.

При этом в 32 субъектах «обочечников» практически не фиксируют. Ни одного постановления с января не выписано в Дагестане, Ленинградской, Пензенской, Саратовской областях, Чувашии и ряде других регионов. Как отмечает Шапарин, это связано с использованием на трассах устаревших комплексов фотовидеофиксации, которые технически не способны распознавать подобные нарушения.

Ранее автоюрист Лев Воропаев предупреждал россиян, что за самостоятельный заезд на эвакуатор водителю может грозить административная ответственность. Например, автолюбителя могут оштрафовать.

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