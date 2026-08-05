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05 августа 2026 в 10:46

Медведчук заявил, что Евросоюз финансирует свой развал

Медведчук: Евросоюз превратился в тыл Украины в конфликте с Россией

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
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Действующая русофобская политика Евросоюза наносит огромный экономический ущерб региону, заявил бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, которые он написал в статье на сайте движения, руководство ЕС не способно адекватно реагировать на любой политический вызов.

Естественно, что эта безумная политика наносит огромный экономический ущерб Евросоюзу, но руководство ЕС предпочитает это обстоятельство в упор не видеть. Эта война давно бы закончилась, но ЕС с упорством маньяка продолжает ее финансировать, не отдавая себе отчета, что таким образом финансирует развал собственной экономики и ставит крест на европейской конкурентоспособности, — написал он.

Медведчук добавил, что Евросоюз превратился в тыл Украины в конфликте с Россией. По его словам, главными организаторами подключения войск НАТО являются президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер Великобритании Кир Стармер.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что средства, которые западные страны потратили на поддержку украинских властей, могли бы превратить Украину в «технологический Дубай». Запад готов отдать сотни миллиардов на разрушение, но на созидание стремится изъять ресурсы у других, подчеркнула парламентарий.

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