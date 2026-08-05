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05 августа 2026 в 11:41

Россиянам рассказали, кому стоит молиться 5 августа для исцеления зрения

Зампред ВРНС Иванов: Почаевской иконе Божией Матери молятся для исцеления зрения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В день празднования Почаевской иконы Божией Матери, 5 августа, верующие могут обратиться к ней с молитвами об исцелении глаз и других недугов, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, этот образ был почитаем на юго-западе Руси. Он отметил, что и в наши дни верующие обращаются к иконе с самыми разными просьбами.

5 августа Православная Церковь празднует Почаевскую икону Божией Матери. Это одна из самых почитаемых святынь на юго-западе Руси. По преданию, икона была явлена в 1559 году митрополиту Неофиту, который оставил ее в Почаевской обители. С тех пор от нее совершилось множество чудес: исцеления от слепоты, болезней, защита от вражеских нашествий. Обо всем этом верующие просят и сейчас. Также Почаевской иконе молятся о помощи в укреплении веры и о заступничестве в трудных обстоятельствах. В день празднования Почаевской иконы хорошо прийти в храм, поставить свечу перед святым образом, прочитать тропарь и кондак, — сказал Иванов.

Ранее священник Максим Портнов заявил, что день рождения умершего близкого — это повод для воспоминаний и молитв, а не застолья и веселья. Он добавил, что так акцент должен сместиться на внутреннее, духовное поминовение.

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