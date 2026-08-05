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05 августа 2026 в 12:24

Лерчек нарушила график лечения из-за судебного процесса

Лерчек скорректируют лечение после перерыва в таргетной терапии

Валериия Чекалин (Лерчек) Валериия Чекалин (Лерчек) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, пришлось корректировать план лечения из-за судебного процесса, сообщил РЕН ТВ источник из ее окружения. По данным Telegram-канала, после вынесения приговора по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам Чекалина продолжила заниматься здоровьем, однако из-за суда пропустила курс таргетной терапии. Сейчас план лечения пересматривают.

Валерия Чекалина из-за суда пропустила таргетную терапию, график лечения нарушать нельзя, и теперь ей срочно корректируют план лечения, — уточнил собеседник.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник в разговоре с NEWS.ru рассказала, что Лерчек и ее избранник Луис Сквиччиариани могут откладывать регистрацию отношений из-за предстоящей процедуры банкротства блогера. По словам юриста, это может быть продуманным решением Чекалиной на фоне предстоящей борьбы за деньги и имущество после назначения ей штрафа в 765 млн рублей.

Между тем руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский отметил, что Лерчек не сможет списать назначенный ей штраф в размере 765 млн рублей через процедуру банкротства. По словам эксперта, Чекалиной придется официально трудоустроиться и направлять в бюджет 50% заработка, чтобы не нарушить условия наказания и избежать возможного реального срока.

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