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05 августа 2026 в 13:33

Зеленский пожаловался на Запад

Зеленский: поставки ПВО на Украину сократились втрое по сравнению с 2025 годом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Поставки антибаллистики на Украину со стороны Запада в 2026 году сократились втрое по сравнению с 2025 годом, раскрыл президент страны Владимир Зеленский на совещании с Минобороны, офицерами СБУ, ГУР и офисом президента. Он написал в своем Telegram-канале, что речь идет не только о летних месяцах, но и о зиме, и весне.

Важно, чтобы все же были необходимы политические решения по поставкам и ускорению производственных процессов, в частности локализации в Украине. Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни, — заявил Зеленский.

В ходе совещания лидер Украины также подчеркнул роль антироссийских санкций в конфликте. По его словам, они усиливают дальнобойный потенциал страны. Зеленский анонсировал, что будет обсуждать рестрикции против РФ с ключевыми государствами.

Ранее стало известно, что президент Украны не вносит в Верховную раду кандидатуру на пост министра обороны уже три недели. Пока Евгений Хмара продолжает исполнять обязанности главы военного ведомства.

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