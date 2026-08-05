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05 августа 2026 в 13:47

Энергетик объяснил, сможет ли Украина защитить всю страну от энергокризиса

Энергетик Фролов: Украина сможет защитить от энергокризиса только Киев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Украина сможет защитить от энергокризиса только Киев, заявил URA.RU заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отметил, что интересы власти и простых потребителей кардинально отличаются.

Инженеры и простые рабочие будут стараться восстановить то, для чего есть материально-технические ресурсы. Где-то будет использоваться мобильная генерация — Украине передавали такие ресурсы. Подозреваю, что они будут сконцентрированы в Киеве, потому что стабильность столицы является определяющей в любом конфликте, — заявил Фролов.

Энергетик подчеркнул, что президента Украины Владимира Зеленского не волнуют проблемы населения. Он отметил, что украинский лидер до последнего будет пытаться переложить вину за все на Россию.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что практически все энергетические объекты на Украине разрушены усилиями российской армии. При этом, по его словам, у Киева возникли сложности с поставками топлива из Западной Европы и Румынии.

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